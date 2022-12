CFP ENAIP OSSANA (TN) * “OPEN DAY”: « SARÀ POSSIBILE VISITARE SCUOLA E LABORATORI, PER CONOSCERE ATTIVITÀ ED OFFERTA FORMATIVA (I7/12 ORE 14.00) »

17.03 - giovedì 15 dicembre 2022

“Open Day Ossana” previsto per sabato 17 dicembre ad ore 14.00 atta a presentare, ai genitori degli studenti delle classi terze medie in procinto di iscrizione al prossimo anno formativo, l’offerta formativa, le attività e i laboratori della scuola. Nella giornata sarà possibile visitare la scuola e i laboratori per conoscere attività e offerta formativa del CFP Enaip di Ossana, parlare con gli insegnanti e gli studenti che svolgono l’attività pratica laboratoriale nei reparti di cucina, di panificazione, di pasticceria, di front-office, sala e bar.

Non mancherà la visita ad altri locali e laboratori come informatica, linguistico, palestra e il nuovo laboratorio di scienze. Al termine della visita gli operatori della scuola sono a disposizione per informazioni sull’organizzazione e gli sviluppi futuri della scuola. La scuola in linea con le indicazioni provinciali e i nuovi piani di studio permette di ottenere le qualifiche triennali di cucina e servizi di sala-bar.

Ad un primo anno polivalente frequentabile, nel quale si sviluppano le competenze di base di ogni allievo, si aggiunge un biennio di indirizzo sempre più innovativo grazie all’applicazione dei nuovi piani di studio e alla programmazione della scuola sempre più al passo con i tempi. Completato il percorso triennale e sulla base di una selezione è possibile iscriversi al quarto anno di “tecnico di cucina” e di “tecnico dei servizi di sala e bar”, quarto anno che prevede una formazione in contesto lavorativo pari al 40% dell’intero anno scolastico in collaborazione con importanti aziende presenti sul territorio locale e nazionale.

L’iscrizione ai percorsi della Formazione Professionale non compromette la possibilità di proseguire gli studi anzi, gli allievi dopo aver conseguito consapevolezza nei propri mezzi e una maggiore autonomia possono, iscriversi all’anno integrativo (quinto anno) che permette il conseguimento del diploma di maturità professionale utile anche al proseguimento degli studi universitari, nei percorsi dell’Alta Formazione Professionale e attraverso gli IFTS.

La crescita ed il valore della scuola professionale è ormai nota ed essa offre la possibilità di conseguire dei risultati a piccoli passi con un continuo e costante accompagnamento dell’allievo al raggiungimento di ambiziosi obiettivi. Al termine del percorso professionale i nostri allievi in poco tempo trovano occupazione coerente nel settore/indirizzo di studio.