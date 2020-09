ABC IRIFOR – TRENTINO * PREVENZIONE CECITà: « DAL 7 AL 10 SETTEMBRE IL NOSTRO CAMPER OCULISTICO SARà IN VAL DI FASSA E IN VAL DI FIEMME, ANCHE GRAZIE AL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO ITAS »

L’estate sta ormai volgendo al termine ma AbC IRIFOR del Trentino propone un’importante iniziativa sul territorio. “La prevenzione non va in vacanza” è una campagna promossa e finanziata da IAPB Italia Onlus, la sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, alla quale la cooperativa trentina aderisce, come ogni anno, per sottolineare l’importanza del senso che ci fornisce l’80% delle informazioni sul mondo circostante e la necessità di prendersene cura sempre, in ogni stagione.

Dal 7 al 10 settembre il camper oculistico di AbC IRIFOR sarà in Val di Fassa e in Val di Fiemme, grazie anche al supporto organizzativo del Gruppo ITAS, per offrire quattro giornate di controlli visivi gratuiti. Gli specialisti a bordo del mezzo speciale oltre ad effettuare gli screening visivi forniranno alle persone indicazioni utili per la cura dell’occhio.

AbC IRIFOR del Trentino è il polo dei servizi per la disabilità sensoriale (sia visiva che uditiva) ma iniziative di questo tipo vengono organizzate in favore della comunità e dei cittadini che molto spesso sottovalutano l’importanza dei controlli specialistici.

Le attività di questo tipo vengono organizzate da AbC IRIFOR in favore della comunità. “Spostarci sul territorio ci permette di raggiungere località geograficamente meno centrali e di diffondere in modo capillare l’importanza della prevenzione”, racconta il direttore Ceccato.