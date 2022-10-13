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EURICSE * “IL WELFARE CHE VERRÀ”: « FORMAZIONE E STRATEGIE PER LA CO-COSTRUZIONE DI NUOVI SISTEMI LOCALI, SEDE ERICKSON (TRENTO – 28/10) »
EURICSE * “IL WELFARE CHE VERRÀ”: « FORMAZIONE E STRATEGIE PER LA CO-COSTRUZIONE DI NUOVI SISTEMI LOCALI, SEDE ERICKSON (TRENTO – 28/10) »
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08.57 - giovedì 13 ottobre 2022
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