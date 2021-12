COMUNE DI TRENTO * COVID: SINDACO IANESELLI, « DA DOMANI MERCOLEDÌ 8/12 OBBLIGO DI MASCHERINA IN CENTRO STORICO, CON RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI »

17:28 - 7/12/2021

Da domani obbligo di mascherina in centro storico. provvedimento del Sindaco a tutela della salute pubblica con rafforzamento dei controlli.

L’andamento dei contagi ha suggerito al Sindaco l’adozione rapida di un provvedimento che obbliga ad utilizzare la mascherina da domani 8 dicembre fino al prossimo 6 gennaio per chi entra nel centro storico. La mascherina e il green pass saranno obbligatori anche in occasione della fiera di Santa Lucia, prevista nel prossimo fine settimana in versione ridotta, ovvero con meno bancarelle rispetto al solito per cercare di limitare gli assembramenti.

Vengono rafforzati i controlli da parte della Polizia locale che sarà affiancata da addetti che avranno il compito di richiamare l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di utilizzare le mascherine.