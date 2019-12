GUGLIELMI (FASSA) * ODG: « APPROVATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE / LA CIRCONVALLAZIONE CANAZEI / POSSIBILITà DI ACQUISTO EDIFICIO PROPRIETà ENEL / BANDA LARGA »

Approvati i 3 ordini del giorno presentati dal sottoscritto durante la seduta odierna del Consiglio Provinciale.

I 3 ordini del giorno hanno affrontato tre argomenti distinti che ho il piacere di esplicare brevemente.

Il primo riguarda l’attesa circonvallazione degli abitati di Canazei e Campitello di Fassa, un’opera stradale molto importante per tutta la Val di Fassa in quanto garantirebbe una riduzione della congestione nei periodi ad alta intensità turistica, aumentandone la qualità dell’offerta turistica e la qualità di vita dei residenti. L’ordine del giorno approvato impegna la Giunta Provinciale a dare priorità alla progettazione della circonvallazione Canazei – Campitello di Fassa, quale opera strategica per la Valle di Fassa, anche attraverso un confronto con le Amministrazioni comunali di Canazei e Campitello di Fassa.

Al fine di avviare la progettazione preliminare della suddetta circonvallazione si intendono utilizzare risorse della competente missione del bilancio della Provincia, ovvero, qualora la stessa non presenti risorse disponibili, a dare priorità, nell’ambito delle prossime manovre di bilancio, agli interventi in esame; essendo una progettazione preliminare, peraltro, potrà essere fatta in house, senza compromettere quindi le risorse stanziate.

Il secondo ordine del giorno impegna, invece, la Giunta Provinciale a verificare, anche tecnicamente, la possibilità di acquisire l’Edificio di proprietà ENEL (P.ed. 551 – Pf 2509/3 C.C. Canazei) e, contestualmente, a verificarne la possibilità di destinazione a museo mineralogico / geologico nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio mineralogico presente in val di Fassa. La struttura in questione si trova al Passo Fedaia, risulta in fase di dismissione e di vendita da parte dell’Enel e, fra l’altro, la sua valorizzazione attraverso l’acquisto e la ristrutturazione rientrava già nell’accordo dell’ex Procuradora Cristina Donei sottoscritto con la precedente Giunta Provinciale, l’accordo di programma “Fascia tel davegnir”.

Infine, ho presentato un terzo ordine del giorno riguardante il tema della banda larga. Con questo documento ho impegnato la Giunta Provinciale a verificare che le zone industriali e artigianali coperte da infrastrutturazione informatica mediante fibra ottica siano uniformemente servite, in particolare nella zona dell’Altopiano della Vigolana e, se del caso, a intervenire in materia, anche utilizzando, a tal fine, le risorse già stanziate in bilancio.

Per completezza di informazioni, allego al presente comunicato, i testi integrali degli ordini del giorno presentati ed approvati.

*

Consigliere

Luca Guglielmi