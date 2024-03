CONSIGLIO PAT * IV COMMISSIONE: ELEONORA ANGELI, « DAL PNRR UNA PROSPETTIVA ALLE CASE DI COMUNITÀ, PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA »

11.08 - martedì 5 marzo 2024

La IV Commissione consiliare permanente – presieduta da Maria Bosin – questa mattina ha discusso il ddl 13/XVII con cui Paola Demagri e 9 colleghi di minoranza propongono di istituire il servizio di psicologia delle cure primarie, come già altre Regioni hanno fatto. La prima firmataria ha osservato che le istituende case della comunità si presterebbero perfettamente a strutturare sul territorio questo prezioso servizio di base, che estenderebbe le previsioni della legge provinciale a suo tempo promossa da Mattia Civico. E che valorizzerebbe la professionalità specifica degli psicologi, togliendo oneri alla medicina di base.

Chiara Maule, cofirmataria, ha detto che a Trento città ha potuto toccare con mano l’aumento evidente del bisogno di primo sostegno psicologico, anche in età molto giovane. Ci sono validi servizi come lo sportello del Comune o il Centro di salute mentale, ma con liste d’attesa lunghe.

Francesca Parolari, cofirmataria, ha detto che è doveroso intervenire, in piena coerenza con i servizi già sperimentati e in campo, come gli psicologi nelle rsa e gli sportelli nelle scuole.

Stefania Segnana: l’ex assessora alla salute ha ricordato l’ordine del giorno con cui l’aula respinse nella scorsa legislatura analoga iniziativa legislativa. Le unità operative di psicologia sono già distribuite capillarmente con i loro servizi e non occorre creare un percorso nuovo, è preferibile rafforzare quello che c’è, certo anche con il mezzo delle case di comunità.

Eleonora Angeli ha osservato che il Pnrr può dare una spinta alla prospettiva delle case di comunità e per quella via si può dare risposta a bisogni psicologici cresciuti dalla pandemia in poi.

Paolo Zanella, altro cofirmatarjo del ddl: l’OMS da anni auspica una presa in carico diffusa dei bisogni di supporto psicologico. Dobbiamo distinguere la psicologia clinica e il livello cui si pensa con questo testo, ossia l’approccio di base, si tratta di servizi distinti e che con il ddl si dovrà armonizzare i livelli, per evitare la replicazione di competenze temuta da Segnana.

Daniele Biada ha riconosciuto che qualcosa non va e che il legislatore provinciale deve occuparsene, certo evitando di sovrapporre e moltiplicare le norme.

Maria Bosin conviene che c’è bisogno di investire nel servizio psicologico, anche perché molte figure sociali di riferimento stanno venendo meno.

La IV Commissione effettuerà una serie di audizioni, Angeli ha auspicato che si possa sentire anche la Pastorale giovanile della Chiesa trentina. All’esame del ddl 13 si affiancherà anche l’esame del ddl 1/XVII di Lucia Coppola, che affronta la stessa tematica.