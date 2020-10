VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * MALTEMPO: « POSATE LE RETI PER LA PIENA DEL FIUME SARCA, LA PORTATA HA SUPERATO LA SOGLIA CRITICA DI 30 METRI CUBO AL SECONDO » (VIDEO)

Questa notte alle ore 05.30 la Centrale operativa Vvf di Trento ha allertato, come da protocollo, il corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda (Tn) per informarlo che la portata del fiume Sarca in alta val Rendena aveva superato la soglia critica della portata (attualmente la portata è di circa 300 metri cubi al secondo mentre ieri era di circa 25-30 metri cubi al secondo) .

La rilevazione in alta val Rendena permette di avere del tempo utile per procedere alla posa delle reti dove il fiume Sarca si butta nel lago di Garda. Posando le reti accade che il materiale che la piena si porta con sé venga, per la maggior parte, raccolto e non disperso nel lago.

Infatti da subito è stata allertata la squadra reperibile del corpo di Riva del Garda che si è attivata con uomini e mezzi di terra e mezzi nautici per procedere, sotto una pioggia battente, alla posa delle reti di contenimento che sono lunghe circa 800 metri.

Altri aggiornamenti in caso di evoluzione non prevista della situazione.