CISL MEDICI – TRENTINO * COVID: « DALL’APSS SIAMO STATI PRONTAMENTE AVVERTITI PER LA POSSIBILITÀ DI TAMPONARE I NOSTRI PAZIENTI, NEGLI AMBULATORI »

In relazione a quanto affermato sulla stampa oggi, da un sindacalista di minoranza della medicina generale, riguardo al supposto mancato avviso da parte di APSS, ai medici di medicina generale, relativamente alla possibilità di tamponare i propri pazienti nei propri ambulatori, Cisl medici segnala al sindacalista, assente all’ultima riunione del Comitato ex art.12 della medicina generale, ed alla popolazione trentina, che siamo al contrario stati prontamente avvertiti, come maggioranza assoluta della medicina generale. Infatti, in relazione a quanto precedentemente firmato da tutte le Ooss della medicina generale con Apss stesso, avevamo inoltrato noi per primi richiesta di informativa specifica ed interpretazione autentica su tale argomento.

La nostra base si è pronunciata, infatti, favorevolmente, dove le condizioni lo permettono, a continuare l’attività già presente a favore dei propri assistiti e nell’interesse dell’intera popolazione trentina, che ne usufruirà in maniera gratuita, in convenzione. Ricordiamo che in mancanza di mascherine indossate negli ambulatori, l’unica possibilità che ha il medico per fare diagnosi differenziale tra contagio da Covid19 e influenza classica è il tampone antigenico.

Di poi, la stessa APSS ha reso edotti, in totale trasparenza, con circolare interna, tutti i medici di medicina generale della provincia, della possibilità data dal nostro attuale acp, di poter continuare quanto previsto, anche dopo il 31 dicembre 2022, come di prassi e norma dell’accordo stesso.Tenuto presente che coloro che sono oberati già di lavoro clinico possono comunque inviare i propri assistiti, presso le hub aziendali per tamponarsi sempre in maniera gratuita.

Cisl medici del Trentino