CONFCOMMERCIO * “COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DEL TRENTINO“: « IL PRIMO APPUNTAMENTO È CON OSCAR FARINETTI, FONDATORE DI EATALY (TRENTO 19/10 -20.00)

12.42 - lunedì 17 ottobre 2022

Costruiamo insieme il futuro del Trentino: al via i dialoghi di Confcommercio Trentino. Mercoledì 19 ottobre alle 20 incontro con Oscar Farinetti all’Itas Forum nel Quartiere Le Albere a Trento. Iniziano mercoledì 19 ottobre alle 20 all’Itas Forum delle Albere, a Trento, i “dialoghi” di Confcommercio Trentino per “costruire” il futuro del Trentino. Il primo appuntamento è con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e promotore internazionale del patrimonio enogastronomico e culturale italiano.

La caratteristica di un’impresa è quella di saper coniugare in modo sostenibile una strategia di brevissimo periodo con una visione più lunga, che consenta la redditività degli investimenti in un momento storico particolarmente complicato e difficile. In un mondo che cambia rapidamente, la cosiddetta variabile territoriale è decisiva, tanto più per un territorio come quello trentino che ha una vocazione specifica di accoglienza turistica, commerciale, ed eccellenze enogastronomiche.

Per stimolare un dibattito in grado di offrire nuove prospettive e visioni allo sviluppo del Trentino del futuro, Confcommercio Trentino ha organizzato un percorso di lavoro, che si affianca all’attività ordinaria e quotidiana di assistenza agli associati, fatto di incontri con gli associati, focus group, formazione, dibattiti e dialoghi con personalità di rilievo e attive nella promozione imprenditoriale.

Il primo di tali dialoghi si terrà mercoledì 19 ottobre 2022 alle 20 presso l’Itas Forum nel Quartiere delle Albere a Trento. L’ideatore di Eataly e ambasciatore del made in Italy nel mondo Oscar Farinetti dialogherà con Alessandro Garofalo a partire dagli spunti suggeriti dagli imprenditori associati: il tema è quale sarà il futuro del Trentino e come sia possibile fare impresa innovando e mantenendo la propria identità.

L’incontro è gratuito e aperto anche al pubblico interessato, fino al raggiungimento dei posti disponibili.