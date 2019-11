PAT * LA SITUAZIONE ALLE ORE 17.00: « RIAPERTA LA SS 350 DI FOLGARIA – VAL D’ASTICO, DA DOMANI NEI GIORNI LAVORATIVI, TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 18.00 IL TRANSITO VERRà REGOLATO A SENSO UNICO ALTERNATO, »

Riaperta la SS 350 di Folgaria – Val D’Astico. La situazione della viabilità provinciale alle ore 17.00.

Questa è la situazione della viabilità provinciale alle ore 17.00 di oggi. Fra l’altro si segnala la riaperta della SS 350 di Folgaria – Val D’Astico; da domani, nei giorni lavorativi, tra le ore 8.00 e le ore 18.00, il transito verrà regolato mediante un senso unico alternato, per consentire di ultimare le lavorazioni. Permangono alcune chiusure per frane o pericolo caduta piante e sono ancora in attività alcuni cantieri per la sistemazione di frane, smottamenti o rimozione di vegetazione a bordo strada.

*

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA

Strade percorribili senza problematiche di rilievo.

Si segnala di fare attenzione lungo la SS 47 della Valsugana per la possibile formazione di buche.

*

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Rimane chiusa la ex-SS47 delle Laste dalla rotatoria di San Donà alla rotatoria di Ponte Alto (provenendo da Trento). Pergine Valsugana è raggiungibile utilizzando la Galleria di Martignano, in senso opposto provenendo da Pergine Valsugana direzione obbligatoria verso Trento Nord). A causa di questa chiusura i mezzi che trasportano materiali infiammabili lungo la SS 47 sono stati deviati nella galleria di Martignano in deroga al divieto.

Rimane chiusa per frana, la SP 131 direzione Verla, da Maso Roncador a Ville di Giovo.

Sono inoltre chiuse, per pericolo caduta piante:

la SP 25 di Garniga da Garniga Vecchia a loc. Viote;

la SP 64 di Fai da loc. Santel ad Andalo;

Le altre strade sono percorribili senza problematiche di rilievo.

*

Strade sett 8 – VALLAGARINA E ALTOPIANO DI FOLGARIA

Riaperta la SS 350 di Folgaria – Val D’Astico subito a monte di loc. Dietrobeseno. A partire da domani, nei giorni lavorativi, tra le ore 8.00 e le ore 18.00, il transito verrà regolato mediante un senso unico alternato, per consentire di ultimare le lavorazioni.

Si ricorda che lungo la SS 350 di Folgaria–Val D’Astico, vige ancora il divieto di transito per gli autotreni ed autoarticolati, con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, tra loc. Busatti (confine provinciale) e loc. Carbonare di Folgaria.

Si rammentano le chiusure stagionali delle seguenti strade:

SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino a confine di provincia;

SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo a confine di provincia.

*

Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE

A seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato l’intera val di Sole e buona parte della val di Non, sono ancora in attività alcuni cantieri per il taglio e la messa in sicurezza delle piante che risultano in condizioni di precario equilibrio, lungo alcune arterie viarie della valle di Non e della Val di Sole. Sono inoltre stati avviati lavori per la sistemazione di frane e smottamenti puntuali registrati lungo alcune tratte stradali in val di Non.

Al momento sono chiuse per pericolo caduta piante e per consentire il taglio delle piante instabili le seguenti arterie:

– ex S.S. 43 tra intersezione con la S.P. 73 a Moncovo e località Sabino,

Sono chiuse per frane e smottamenti:

– la S.P. 67 tra gli abitati di Campodenno e Lover al km 7,600.

Inoltre è chiusa per pericolo caduta sassi e piante la S.P. 14 di Tovel dal km 1,600 a fine strada.

Per pericolo valanghe rimane chiusa la S.P. 141 dir Montes. Su questa strada è consentito il transito solo nelle fasce orarie: 07:00-08:30, 12:00-13:30 e 16:30-17:30 sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco volontari.

*

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

Non si registrano anomalie di rilievo sulle strade di questa zona, salvo qualche puntuale restringimento per smottamenti localizzati.

*

Strade sett 7 – ZONA ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA

Chiusa la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, tra l’abitato di Riva del Garda e l’intersezione con la SS 249 in località Lido di Arco, per frana.

Non sono segnalate criticità per le altre strade di questo Settore.

*

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Permangono le chiusure di:

– chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).

Chiusa la :

– SP 79 al km 3+650 nel comune di Imer nei pressi della località Gobbera per cedimento di un muro in sassi;

– SP 239 dir al km 4+700 per frana in località Berni;

– SP 79, già chiusa per esbosco e per due frane fra località Ronco e Busini;

Limitazioni al transito:

– SP 60 dir nei pressi di Castel Ivano per smottamento;

– SP 39 di Samone restringimento di carreggiata per cedimento della banchina;

– SP 65 in loc. Montebello km 4+700 circa per frana

Si segnala di fare attenzione lungo la SS 47 della Valsugana per la possibile formazione di buche.

*

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Permangono le chiusure di

– Passo Sella dalla fine del centro abitato di Canazei;

– Passo Fedaia dalla località Penia km 4+050, fino al confine provinciale , per pericolo valanghe;

– Chiusa la SP 102 delle Piramidi per pericolo caduta massi;

– Chiusa SP 31 del Passo Manghen tra loc. Piazzol e loc. Canton, versante Val di Fiemme;

– Chiusa SP 81 del Passo Valles, lato Belluno.

Cedimento della banchina sulla SP 126 prima dell’abitato di Carano nei pressi dell’intersezione con la strada comunale per il villaggio Veronza.