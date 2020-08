UIL – TRENTO * REPLICA A TRENTINO TRASPORTI: ALOTTI, « RIMANIAMO CONTRARI ALLA BIGLIETTAZIONE A BORDO DEL SERVIZIO EXTRAURBANO, PER MOTIVI DI SICUREZZA »

Replica del Segretario Confederale della UIL Trentino Walter Alotti a Trentino Trasporti: rimaniamo contrari, per motivi di sicurezza, alla bigliettazione a bordo del servizio extraurbano anche dopo la insufficiente integrazione dei DPI (mascherine FFP2 e occhiali protettivi), successiva alla nostra denuncia pubblica.

Sorpresi e offesi dalla paventata minaccia di tenuta occupazionale dell’azienda di trasporto pubblico locale espressa da qualche referente aziendale alla stampa.

Inaccettabile, minaccioso ed offensivo quanto espresso alla stampa dalla società di trasporto pubblico locale Trentino Trasporti riguardo alla “preoccupazione che i lavoratori del settore del trasporti dovranno avere, per la conservazione del posto di lavoro”.

Tanto più grave in quanto affermato in replica alla contrarietà affermata dalla UIL, per motivi di sicurezza e salute Covid-19, alla delibera della Giunta del 31.7.2020, che ha previsto la ripresa dell’attivazione del servizio di bigliettazione a bordo del servizio extraurbano.

Contrarietà e richiesta del 4 agosto u.s. di diverse condizioni di espletamento del servizio, a cui è seguito un ordine di servizio che integra le disposizioni operative con la dotazione per gli autisti cassieri di mascherina FFP2 ed occhiali di protezione e l’avvio di una campagna su base volontaria e gratuita di test sierologici.

Un passo avanti, certamente causato dal nostro sgradito intervento, che comunque in Uil riteniamo insufficiente vista la pericolosità del contagio Covid-19 ancora in essere. Ribadiamo in ultimo che chiederemo anche in sede di Commissione conciliativa presso il Commissario del Governo, l’intervento delle autorità statali per verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto, in due tempi, dalla Trentino Trasporti S.p.A., società (come riportato sulla carta intestata della stessa) soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

*

Walter Alotti

Segretario Generale

Uil del Trentino