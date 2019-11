TONINI (PD) * ORSO – PROCESSO A ROSSI: “ TUTTA LA MIA VICINANZA ALL’EX GOVERNATORE E A ZANIN “

Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza a Ugo Rossi e a Maurizio Zanin, rinviati a giudizio dal giudice, contro il parere dell’accusa, per l’abbattimento dell’orsa KJ2.

La severità del provvedimento, che chiede all’ex-presidente e all’ex-dirigente un pesante supplemento di pazienza nel vedere riconosciuta la correttezza del loro operato, va letta per quello che è: una dimostrazione di scrupolosità del vaglio di legalità, dinanzi ad una fattispecie per molti versi inedita, da parte della magistratura giudicante; mentre non può e non deve in alcun modo essere interpretata strumentalmente come l’anticipo di una sentenza di condanna.

Sono certo che il giudice di merito saprà tenere nel dovuto conto la recente sentenza del giudice delle leggi, che ha confermato la piena legittimità costituzionale delle leggi provinciali che hanno attribuito proprio ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza e l’onere del difficile bilanciamento tra la tutela dell’ecosistema alpino, ivi comprese le specie di grandi carnivori, e la salvaguardia non solo della vita umana, ma anche delle attività e degli interessi economici delle popolazioni di montagna.

*

Giorgio Tonini