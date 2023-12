COMUNE TRENTO * FORUM MOBILITÀ: « BUS NOTTURNO ON-OFF, 1.267 PASSEGGERI IN 23 GIORNI DI SERVIZIO »

17.21 - giovedì 30 novembre 2023

Forum mobilità.Bus notturno On-Off, 1267 passeggeri in 23 giorni di servizio. Le prime settimane della sperimentazione sono state un successo al di sopra delle aspettative. Allo studio modifiche del percorso per ottimizzare ancora di più i tempi.

“In questo primo mese di attività del servizio di trasporto pubblico a chiamata On-Off, con 818 viaggi effettuati e 1267 passeggeri abbiamo riscontrato un utilizzo superiore alle aspettative e, analizzando i dati, ci stiamo rendendo conto che l’arrivo a destinazione è più rapido di quanto previsto e che è possibile rivalutare i percorsi per migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio”.

Queste le parole di Flavio Huber di Trentino Trasporti al settimo forum trimestrale sulla mobilità sostenibile svoltosi questa mattina a Palazzo Geremia. Huber, che ha mostrato i dati relativi al primo mese di attività di On-Off, ha ricordato che il servizio a chiamata è stato creato per sopperire all’assenza del trasporto pubblico nella fascia oraria che va dalle 23 alle 3 di notte.

Il primo mese della sperimentazione – On-Off è al momento previsto fino al 31 luglio del 2024 – tiene conto delle sei settimane che vanno dal 18 ottobre al 25 novembre, pari a 23 giorni effettivi di servizio, rilevando un andamento stabile sui quattro giorni di attività, il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, con una lieve prevalenza di quest’ultimo nell’ultima settimana di ottobre e nella seconda di novembre.

La fermata più richiesta, scelta da 123 passeggeri, è quella di viale Verona in corrispondenza dello studentato di San Bartolameo, confermando l’utilizzo costante di On-Off da parte degli studenti universitari.

Positivo riscontro anche in termini di puntualità, garantita entro un margine di 5 minuti. Lo stesso parametro, spiega Huber, non potrebbe essere rispettato nelle ore diurne a causa del traffico. Tra le fasce orarie più richieste quella che va da mezzanotte all’una, seguita dalle fasce 1 – 2 e 2 – 3, con una riduzione per l’ora che precede la mezzanotte.

Tra gli argomenti trattati durante il forum, lo studio del Nordus, le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per garantire soluzioni alternative alla chiusura del parcheggio ex Sit, il progetto Fast, nato all’interno del protocollo di intesa Università e città di Trento per studiare il sistema delle fermate accessibili, oltre al tema trasversale della rigenerazione urbana, approfondito con il caso di studio del tram romano che collega Roma Termini e il Vaticano.

Al forum era presente anche l’assessore alla mobilità e rigenerazione urbana Ezio Facchin, che ha dato il benvenuto ai partecipanti e sottolineato l’importanza delle attività di monitoraggio, ricordando che la lotta al cambiamento climatico è fatta di azioni concrete. Per questa ragione, ha ricordato che è importante puntare sulla qualità del servizio pubblico, che potrà essere attrattivo solo se in grado di concorrere con quello privato e convincere le persone di lasciare a casa l’auto.