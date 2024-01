COMUNE TRENTO * CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO: « RIPRENDERANNO DOMANI GLI INCONTRI DI AVVICINAMENTO AGLI SCACCHI, LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA »

16.24 - lunedì 8 gennaio 2024

Argentario, riprendono domani gli incontri di avvicinamento agli scacchi. Domani riprenderanno gli incontri di avvicinamento al gioco degli scacchi organizzati dalla Circoscrizione Argentario in collaborazione con l’Unione scacchistica Trentina (Ust).

Gli incontri si svolgeranno domani e nei martedì 16, 23 e 30 gennaio dalle 18.15 alle 19.30 nella sala circoscrizionale in piazza dell’Argentario 1 a Cognola. La partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni si può scrivere alla mail ust.scacchi@gmail.com oppure chiamare i numeri 339.4604751 o 328.4480649.