COMUNE DI TRENTO * PULIZIA STRADE: « LUNEDÌ 9/10 AL VIA IL LAVAGGIO AUTUNNALE, SI INIZIERÀ CON LA ZONA DI PIAZZA CENTA »

09.49 - mercoledì 4 ottobre 2023

Lunedì al via il lavaggio autunnale delle strade. Si inizierà con la zona di piazza Centa. La segnaletica sarà posizionata 48 ore prima, si raccomanda attenzione per evitare sanzioni Con la zona piazza Centa – piazza Sanzio – via Gazzoletti lunedì 9 ottobre Dolomiti Ambiente inizierà l’attività di lavaggio notturno delle strade grazie al lavoro di sei operatori (un autista con autocarro munito di botte e barra lavastrade, due autisti con spazzatrice e due operai a terra con soffiatore elettrico; un operaio addetto al posizionamento dei segnali di divieto di sosta).

La pulizia verrà effettuata dal lunedì al giovedì dalle ore 20.15 alle 4, il venerdì dalle 20.15 alle 2.30. Almeno quarantotto ore prima dell’intervento, nelle zone interessate verrà posizionata la segnaletica indicante il divieto di sosta e fermata dalle 19 alle 5 del giorno successivo all’intervento. La polizia locale ricorda che la segnaletica collocata in via temporanea per imporre prescrizioni, come quelle previste in occasione del lavaggio delle strade, ha priorità rispetto alla segnaletica esistente e collocata in via permanente. L’invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l’ora in cui i divieti entrano in vigore.

Il calendario completo è disponibile sul sito del Comune al link www.comune.trento.it/Comunicazione/Il-Comune-informa/Ufficio-stampa/Comunicati-stampa/Lavaggio-notturno-strade9 negli allegati ordinati per “via” e per “data”. Sarà inoltre disponibile anche sulla app La mia Trento.