LEONARDI (FI) * OLIMPIADI TOKYO: « COMPLIMENTI ALL’ATLETA TRENTINO RUGGERO TITA E A CATERINA BANTI PER LA CONQUISTA DELL’ORO, NELLA SPECIALITÀ CATAMARANI VOLANTI NACRA 17 » 

Complimenti vivissimi all’atleta trentino Ruggero Tita e a Caterina Banti per la conquista dell’oro olimpionico estivo nella specialità catamarani volanti Nacra 17. Un risultato davvero straordinario che ci ha tutti emozionati e resi più orgogliosi.

Una grande soddisfazione per tutto il Trentino e per il nostro mondo sportivo. Con entusiasmo lo aspettiamo a Trento per una degna celebrazione di questo strepitoso quasi inimmaginabile storico risultato.

Cons.re Giorgio Leonardi