CCIAA TRENTO * “PREMIO IMPRESA AMBIENTE”, « A “RE-CIG” DI CIVEZZANO IL RICONOSCIMENTO PER IL MIGLIOR PROCESSO//TECNOLOGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE »

16.11 - venerdì 12 aprile 2024

Sono state premiate oggi pomeriggio, a Venezia presso Palazzo Querini Stampalia, le aziende vincitrici della XI edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento italiano del settore, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo assieme a Unioncamere e con il sostegno di Assocamerestero e Stazione Sperimentale del Vetro. A vincere sono state le aziende italiane ed estere che hanno messo al centro della propria attività gli obiettivi di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente indicati dall’Agenda 2030.

Per la categoria “Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile” la vincitrice è stata “Re-Cig”, impresa con sede a Civezzano, che si è distinta grazie al progetto omonimo e pionieristico nel campo del riciclo e della gestione dei rifiuti. Attraverso l’impiego di un processo brevettato e sostenibile, infatti, l’impresa trasforma i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più comuni e nocivi per l’ambiente, in acetato di cellulosa, un materiale utilizzabile in lavorazioni termoplastiche. Questo processo non solo riduce l’impatto ambientale dei rifiuti, ma apre anche a nuove possibilità di utilizzo per un materiale riciclato, che in questo caso viene destinato all’industria della stampa a iniezione e della stampa di oggetti 3D.

“Noi tutti siamo consapevoli di come la sostenibilità sia diventata un impegno costante per ognuno di noi – ha commentato Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di Commercio di Trento –. Ma per le imprese, che sono chiamate quotidianamente a prepararsi a un futuro sempre più attento all’ambiente e alla sua tutela, è anche un modo per essere più competitive e concorrenziali sul mercato. Mettere in risalto le eccellenze e i risultati ottenuti credo sia il miglior veicolo promozionale per sensibilizzare coloro che ancora non si sono resi conto che agire in base a criteri sostenibili è davvero una priorità”.

Nel corso della cerimonia di premiazione, alla quale sono intervenuti Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, sono state premiate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, Environment Park (Servizi per l’innovazione delle imprese a zero CO2 – Torino), Ohoskin (Alternativa alla pelle da arance e cactus – Catania), Flash Battery (batterie al litio flash battery per un futuro sempre più sostenibile – Sant’Ilario d’Enza-RE), Eco Cis (Contributo alla valorizzazione dei rifiuti industriali in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030: focus sul trasporto transfrontaliero verso Paesi europei con economia in transizione – Livorno), Circular Fiber (Farina sostenibile rigenerata dagli scarti del carciofo – Pordenone), Irsap (La sostenibilità ambientale, una strategia per il futuro – Arquà Polesine-RO). Il premio speciale di Assocamerestero è stato assegnato a D Print Europe (D’Auria Sustainable Project – Tirana, Albania).

Nella foto: Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo, durante la cerimonia di premiazione (Ufficio stampa Camera di Commercio di Venezia Rovigo)