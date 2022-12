CCIAA TRENTO – COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE * “L’IMPRESA DI METTERSI IN PROPRIO”: « LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE A PERGINE VALSUGANA (23/12 – 18.00)

11.03 - venerdì 23 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA “L’IMPRESA DI METTERSI IN PROPRIO” PRESSO LA SALA ESPOSITIVA MAIER. LA MOSTRA RACCONTA IL SUCCESSO DI 24 IMPRENDITRICI TRENTINE. OGGI ALLE 18:00 LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE.

Dal 24 dicembre al 14 gennaio prossimi, il Comune di Pergine Valsugana ospiterà presso la Sala espositiva Maier la mostra “L’impresa di mettersi in proprio”, ideata dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF). Il progetto espositivo prende spunto dall’omonima pubblicazione realizzata lo scorso anno dal CIF per promuovere, attraverso il racconto di esperienze professionali di successo, l’affermazione di una cultura imprenditoriale libera da stereotipi di genere e per incentivare, soprattutto tra le generazioni più giovani, la nascita di nuove imprese guidate da donne.

L’esposizione propone ai visitatori un allestimento che racconta la storia di ventiquattro imprenditrici e libere professioniste trentine in rappresentanza del tessuto economico locale. La visita si snoda tra pannelli che riportano le gigantografie delle imprenditrici, opera del fotografo professionista Romano Magrone, e ne raccontano la storia tramite una breve descrizione.

Le testimoni, protagoniste dell’esposizione, appartengono alle categorie economiche e alle libere professioni rappresentate in Consiglio camerale e sono: Annalise Aufderklamm (albergatrice), Katia Brida (restauratrice di tessuti antichi), Vea Carpi (ristoratrice agrituristica e imprenditrice agricola), Milena Contrini (assicuratrice), Giulia Daldon (imprenditrice agrituristica), Claudia Dallapè (imprenditrice agricola), Doris Dallapiccola (fioraia), Luisa De Oratis (stilista di moda), Virginia Espen (imprenditrice agricola), Stefania Gaiotto (imprenditrice agrituristica), Laura Garbin (edicolante), Giorgia Gentilini (architettrice), Maria Teresa Lanzinger (albergatrice e ristoratrice), Giorgia Lorenz (imprenditrice agricola), Betty Marighetto (ristoratrice), Monica Matuella (assicuratrice), Clara Mazzucchi (presidente di cooperativa), Camilla Santagiuliana (presidente di cooperativa), Marilena Segnana (dottoressa commercialista), Martina Togn (amministratrice d’impresa), Chiara Trettel (pastora), Silvia Vianini (imprenditrice e barista), Fernanda Zendron (imprenditrice agricola), Marisa Zeni (amministratrice d’impresa).

Si tratta di donne forti e determinate che hanno saputo gestire in prima persona la loro vita e decidere del loro futuro professionale; esempi di coraggio, che insegnano come affrontare le sfide, trovare le risorse, costruire le competenze al fine di creare e guidare la propria attività con passione e tenacia per raggiungere obiettivi ambiziosi.

“Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile – spiega la coordinatrice Claudia Gasperetti – ha sostenuto fortemente la volontà di realizzare questa mostra, che si è tenuta per la prima volta la scorsa primavera a Trento presso Palazzo Roccabruna e più di recente a Tonadico presso Palazzo Scopoli, per dare seguito al progetto editoriale realizzato la scorsa estate con un duplice intento: trasmettere esperienze positive, che possano essere di esempio per tutti coloro che intendono avviare un’attività economica, ed essere di stimolo alle giovani e ai giovani studenti, che si trovano a fare le prime ipotesi ponderate sul loro futuro professionale”.

La mostra è completata da una sezione che riporta informazioni utili a comprendere: l’evoluzione dell’imprenditoria femminile in provincia di Trento e le articolazioni al suo interno, con riferimento ai diversi settori produttivi e all’incidenza di diverse componenti come quella giovanile e quella straniera; la composizione e le funzioni del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, promotore dell’iniziativa; l’offerta formativa di Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento preposta all’aggiornamento professionale e all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per gestire un’impresa.

INFO MOSTRA “L’IMPRESA DI METTERSI IN PROPRIO”

dal 24 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023

dalle ore 10:00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

giorni di chiusura: il 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio

Ingresso libero, consentito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 vigenti