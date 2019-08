COMUNE DI TRENTO * SKIROLL IN CITTà: « SUL MONTE BONDONE LA STRADA PROVINCIALE 85 SARà CHIUSA AL TRAFFICO DOMENICA 1/9 DALLE 9.30 ALLE 12 NEL TRATTO CANDRIAI-VASON »

Skiroll in città, le modifiche alla viabilità. Per permettere il regolare svolgimento di alcune gare di skiroll, sabato 31 agosto e venerdì 13 settembre vengono istituiti alcuni provvedimenti di modifica della sosta e della viabilità in città.

In particolare in via S. Croce, in corso 3 novembre (fino all’intersezione con via Piave) e in via Travai nel tratto compreso tra via 24 Maggio e via S. Croce è previsto il divieto di:

• sosta e fermata con rimozione forzata dalle 8.30 alle 22

• transito dalle 13 alle 20 del 31 agosto e dalle 12 alle 19 del 13 settembre.

Sono previste deviazioni anche per il trasporto pubblico urbano, per i dettagli si rimanda alle comunicazioni ufficiali di Trentino Trasporti.

Sul Monte Bondone la strada provinciale 85 sarà chiusa al traffico domenica 1° settembre dalle 9.30 alle 12 nel tratto Candriai-Vason e giovedì 12 settembre dalle 9.30 alle 11.30 nel tratto Vaneze-Vason.