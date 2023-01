APSS TRENTINO * CEMBRA: « RIAPRE LA SEDE DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, ACCESSO AL SERVIZIO TELEFONANDO AL NUMERO 116117 »

19.20 - giovedì 12 gennaio 2023

Sabato 14 gennaio riapre la sede di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Cembra. Il servizio sarà inizialmente operativo nei turni diurni dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate festive prefestive, mentre la copertura della fascia notturna (dalle ore 20 alle ore 8) continuerà ad essere effettuata dai medici delle postazioni di Pergine Valsugana per la sponda sinistra dell’Avisio, di Mezzolombardo per la sponda destra e di Trento per l’abitato di Lavis. Come per tutte le sedi di continuità assistenziale, le visite ambulatoriali, domiciliari e le consulenze potranno essere richieste dai cittadini della zona contattando con il numero unico della centrale per l’assistenza sanitaria non urgente 116117.

La sospensione si era resa necessaria nella seconda metà dello scorso anno per l’impossibilità di reperire professionisti che potessero presidiare questa sede particolarmente strategica in quanto posta a tutela dei cittadini di entrambe le sponde della valle di Cembra e di Lavis. «Ora questa soluzione – commenta l’assessore Stefania Segnana – rappresenta una prima risposta ad un problema alla cui soluzione si continuerà comunque a lavorare. Apss infatti proseguirà nella ricerca di professionisti per permettere di coprire i turni di servizio nella fascia notturna (dalle ore 20 alle ore 8) nella sede di Cembra e assicurare un funzionamento autonomo della postazione».

«Una riattivazione importante – afferma Antonio Ferro direttore generale di Apss – voluta dall’Assessorato alla salute e da Apss che ha un valore ancora più rilevante se si pensa che l’obiettivo è stato raggiunto in un periodo in cui, non solo in Trentino ma in tutta Italia, è difficile reclutare professionisti. Questo servizio di prossimità per i cittadini residenti in valle di Cembra sarà un punto di riferimento anche per i territori limitrofi e assicuro il massimo impegno di Apss per far sì che la copertura della fascia notturna avvenga nel più breve tempo possibile».