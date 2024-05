SEAC CEFOR * “PARITÀ DI GENERE“: « IL CONVEGNO CON BORT – GEROSA – POGGIO – PICCOLOTTO – LOPORCHIO – MASI – LANCORAI, A TRENTO IL 9/5 (14.30) »

10.30 - venerdì 3 maggio 2024

Convegno La Parità di genere: un’opportunità per le imprese. Seac Cefor organizza il Convegno dedicato alla parità di genere e alla sua applicazione all’interno delle imprese. Il 9 maggio ore 14.30 – 17.00. Presso Seac Cefor, Via Solteri 74, Trento.

L’evento si propone di sensibilizzare gli imprenditori trentini sulle tematiche di inclusione, benessere e valorizzazione delle risorse aziendali, esplorando le sfide, le opportunità e le best practice per promuovere la parità di genere in tutti i settori aziendali.

Sarà un’occasione non solo di informazione ma anche di condivisione di conoscenze sullo stato dell’arte attuale. Inoltre, verranno vagliate le opportunità offerte dalla certificazione Pdr UNI125:2022 e i finanziamenti collegati.

*

Saluti istituzionali

Giovanni Bort

Presidente Confcommercio Trentino

Francesca Gerosa

Vice Presidente Provincia Autonoma di Trento

Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità

Intervengono

Barbara Poggio

Prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento

Arianna Piccolotto

Ufficio Innovazione e Sviluppo CCIAA di Trento

Marcella Loporchio

Esperta di Human Power, linguaggio inclusivo e parità di genere

Natascia Masi

Responsabile Certificazione Parità di Genere UNITER

Testimonianza aziendale

Saluti finali

Lisa Lancorai

Direttrice Seac Cefor

Alla fine dell’incontro è previsto un aperitivo di networking.

Considerata la disponibilità limitata dei posti, ti chiediamo cortesemente di confermare la partecipazione registrandoti al seguente link: https://forms.gle/PhKxSG4DD52onf4y8