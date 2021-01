CARABINIERI – TRENTO * « RUBA IN UN BAR TABACCHERIA DURANTE LA CHIUSURA, ARRESTATO UN 27ENNE UCRAINO SENZA FISSA DIMORA »

Nella tarda serata di ieri, la titolare di un esercizio commerciale di via Paludi, ha contattato la Centrale Operativa del numero unico di emergenza 112, che ha transitato la comunicazione ai Carabinieri di Trento per segnalare la presenza di un individuo sospetto nei pressi del suo locale, a quell’ora chiuso e ha richiesto l’intervento di una pattuglia.

Sul posto è stato inviato un equipaggio della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, che ha immediatamente ispezionato il perimetro esterno dello stabile senza successo e ha verificato la porta del bar, che sebbene accostata, era stata forzata. I militari sono quindi entrati nel locale che, sembrava vuoto, ma da una più approfondita ricerca nel magazzino, rannicchiato dietro la merce in un angolo, hanno scovato un giovane che verosimilmente si era accorto del loro arrivo e non potendo lasciare il locale, cercava di sottrarsi all’individuazione, nascondendosi nell’ombra del retrobottega.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo aveva addosso alcuni accendini, pacchi di cartine per sigarette e denaro, asportato dalla cassa del negozio.

A.V., 27enne ucraino, senza fissa dimora, già gravato da precedenti specifici, è stato pertanto arrestato per il reato di furto aggravato e questa mattina verrà accompagnato dinanzi al Giudice, per essere sottoposto a giudizio direttissimo.

La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.