CARABINIERI – TRENTO * CADINE: « TROVATI CON DUE KILI DI HASHISH IN AUTO, ARRESTATI DUE ALBANESI »

06.57 - venerdì 27 ottobre 2023

Nel corso della nottata del 25 ottobre u.s. i Carabinieri della Stazione di Vaneze Monte Bondone (TN) hanno arrestato due cittadini albanesi – uno di 27 e l’altro di 23 anni, residenti in Provincia, di cui il secondo già noto alle Forze dell’Ordine – in quanto trovati in possesso complessivamente di ben quasi due kilogrammi di hashish mentre si trovavano assieme a bordo di un’auto nei pressi di Cadine.

In particolare – nell’ambito della continua e sempre attenta attività di presidio del territorio svolta dalle Stazioni Carabinieri – i militari di Vaneze, durante lo svolgimento di un posto di controllo notturno, hanno deciso di fermare l’auto dei due giovani: tuttavia, alla vista della pattuglia, una terza persona, anch’essa inizialmente a bordo del medesimo mezzo, si è lanciata immediatamente fuori dall’auto, dandosi di corsa alla fuga nella limitrofa zona boschiva. Quest’ultimo, però, proprio durante la fuga ha perso la gran dose di stupefacente che probabilmente stava custodendo per conto ed insieme agli altri due soggetti, che sono stati invece immediatamente bloccati dai militari.

Da una successiva perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno inoltre avuto modo di rinvenire ulteriori due grammi e mezzo circa dello stesso stupefacente. Dopo il sequestro della droga, pertanto, i due uomini fermati sono stati tratti in arresto dai Carabinieri e successivamente sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.