LEGA * MATTEO SALVINI: “ IN TRENTINO, DOMENICA 4/9 A RIVA DEL GARDA (ORE 19.00) / LUNEDÌ 5 A ROVERETO (PIAZZA URBAN CENTER) “

19.28 - giovedì 01 settembre 2022

Domenica 4 settembre il leader della Lega sarà presente alle ore 19 al gazebo del carroccio in Piazza III novembre a Riva del Garda per incontrare i cittadini e i simpatizzanti del partito. A seguire l’ex ministro dell’interno parteciperà a una cena organizzata dalla Lega all’hotel centrale sempre in piazza III Novembre.

Per chi volesse partecipare può chiamare la segreteria del partito allo 0461/233918. Lunedì 5 settembre, invece, Matteo Salvini sarà presente al gazebo della Lega in piazza urban center a Rovereto a partire dalle 13.30 per incontrare i militanti e i sostenitori del partito.