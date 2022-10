APT VAL DI SOLE (TN) * PNRR: « “TERMENAGO TEATRO – LA RINASCITA DI UN BORGO”, LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A PELLIZZANO (IL 7/10 – 20.30) »

10.41 - mercoledì 05 ottobre 2022

Viene presentato venerdì 7 ottobre alle ore 20.30 presso la sala auditorium del Comune a Pellizzano l’innovativo progetto “Termenago teatro. La rinascita di un borgo”. Come evidenziato dalla sindaca di Pellizzano Francesca Tomaselli, superata la complessa e lunga fase di selezione del Bando Borghi – Linea B del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)-Misura 2 “Attrattività dei borghi storici”, è giunto il momento di condividere con la comunità locale il progetto, che rappresenta un fondamentale strumento di rilancio per la frazione, con investimenti importanti e sperimentazioni di misure innovative in ambito culturale, turistico ed economico, misure tutte destinate a generare una nuova vita al caratteristico borgo ed a tutto il territorio della Val di Sole.

Alla presenza dei tanti soggetti che hanno contribuito alla definizione delle iniziative e che interverranno come partner di progetto per tutta la durata delle attività fino al 2026, saranno illustrati la visione di futuro per la comunità di Termenago, gli interventi in programma e il ruolo degli attori dell’ambizioso progetto: un’iniziativa nata attorno a un’idea innovativa ad impronta culturale, che considera il teatro e le arti dello spettacolo come straordinarie espressioni della creatività contemporanea, ma anche come base efficace di sviluppo sociale ed economico di un territorio.