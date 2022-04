FONDIMPRESA TRENTO * ASSEMBLEA: « RINNOVATE LE CARICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024, CON VOTO UNANIME MARCELLO LUNELLI È STATO RIELETTO PRESIDENTE »

10.47 - venerdì 01 aprile 2022

Fondimpresa Trento, il Fondo Interprofessionale del Trentino che vede coinvolti Confindustria Trento, CGIL, CISL e UIL del Trentino, si è riunito per rinnovare le cariche relative al triennio 2022-2024. Con voto unanime Marcello Lunelli è stato rieletto presidente.

Oltre al rinnovo delle cariche l’Assemblea ha fatto il punto sull’attività del Fondo che dal 2007 è impegnato quotidianamente nell’offrire strumenti innovativi per la formazione all’interno delle aziende. L’idea da sempre è quella di strutturare opportunità formative garantite da una gestione bilaterale tra parti datoriali e sindacali, grazie alle quali si è in grado di valorizzare allo stesso tempo il ruolo delle imprese, dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Un binomio vincente che negli anni ha portato alla soddisfazione di fabbisogni condivisi.

“Fondimpresa è il partner che oggi più che mai favorisce, sostiene e stimola il perseguimento degli obiettivi strategici delle politiche del lavoro come pure, tra le altre, quelle per la sostenibilità – afferma il rieletto presidente di Fondimpresa Marcello Lunelli –. E su quest’ultimo punto, ritengo che l’impresa sarà tanto più sostenibile se affronterà le sfide rispetto al tema del lavoro come un’opportunità per accrescere la propria competitività, favorendo modelli che rafforzano e incrementano le competenze dei propri collaboratori sul piano professionale, quanto personale.”

Un metodo di successo misurabile anche in termini numerici: ad oggi le aziende aderenti sono circa 1.900 – nel 2016 erano 1553 – ed occupano un numero complessivo di lavoratori che si attesta introno ai 40mila. Le attività non si sono fermate neanche a causa della crisi pandemica, difatti sono stati oltre 998 i Piani formativi finanziati nel triennio 2019-2021 per oltre 16mila lavoratori coinvolti ed un finanziamento impegnato di circa 5,3 milioni.

*

Nomine Organi Fondimpresa Trento 2022 -2024

L’Assemblea di Fondimpresa Trento, sulla base delle designazioni pariteticamente effettuate da parte dei Soci Confindustria Trento e Cgil, Cisl e Uil del Trentino, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. (Marcello Lunelli, Stefania Segata, Maria Cristina Poletto per Confindustria Trento; Maurizio Zabbeni-CGIL, Alan Tancredi-UIL del Trentino e Michele Bezzi-CISL).

Nella medesima riunione ha nominato, con voto unanime, Marcello Lunelli nel ruolo di Presidente, già rivestito nel triennio precedente e Alan Tancredi UIL del Trentino, nel ruolo di Vicepresidente, che subentra a Andrea Grosselli della CGIL.