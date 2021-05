PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LIFE FRANCA AWARDS 2021 ”: « SELEZIONATO TRA I 5 PROGETTI MIGLIORI NELLA CATEGORIA CLIMATE ACTION, LA PREMIAZIONE IL 2 GIUGNO »

LIFE FRANCA, c’è ancora tempo per votare il progetto europeo. E’ tra i finalisti del “The LIFE Awards 2021”.

Rischio alluvionale sulle Alpi, ci sono ancora pochi giorni per votare, all’indirizzo link, il progetto europeo LIFE Franca (Flood Risk Anticipation and Communication in the Alps) che è tra i 15 finalisti del “The LIFE Awards 2021”. Il riconoscimento riguarda i progetti LIFE più innovativi, stimolanti ed efficaci in tre categorie: Environment & Resource Efficiency, Nature & Biodiversity o Climate Action. Il progetto vincitore sarà svelato durante la cerimonia di premiazione dei LIFE Awards il 2 giugno 2021 nell’ambito della EU Green Week, il più grande evento ambientale d’Europa.

LIFE Franca (2016-2019) è stato selezionato tra i 5 progetti migliori nella categoria Climate Action, per aver contribuito con il suo operato a implementare la politica e la strategia UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il progetto ha promosso a livello regionale strategie per migliorare le capacità di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai rischi idrogeologici e con un approccio centrato sulla governance multilivello e la promozione di comunità resilienti. Il progetto si è focalizzato sulla comunicazione del rischio alluvionale con l’obiettivo di favorire la crescita di una cultura della prevenzione dei fenomeni in aree selezionate delle Alpi, in particolare nella Provincia autonoma di Trento.

