APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “TRENTINO AND WINE AND MORE“: « DEGUSTAZIONI – MASTERCLASS – COOKING CLASS, A TONADICO (4-5/8) »

12.22 - mercoledì 2 agosto 2023

Trentino&Wine… and more: raddoppia la mostra dei vini del Trentino Nella cornice estiva di Tonadico torna l’evento che racconta il vino trentino con degustazioni, masterclass e cooking class venerdì 4 e sabato 5 agosto.

Trentino&Wine…and more, evento che rilancia e rinnova la tradizionale Mostra dei vini del Trentino, torna, dopo la data di maggio che si è svolta a Trento, con un nuovo appuntamento venerdì 4 e sabato 5 agosto dalle 17.30 alle 20.30 a Palazzo Scopoli nella bella cornice estiva di Tonadico. L’evento, organizzato dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti, dal Consorzio Vini del Trentino e dall’Istituto Tutela della Grappa Trentina con il supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, si pone l’obiettivo di raccontare il vino trentino e il suo territorio trasportandoci in un affascinante viaggio fra cantine, storia, sapori, musica e convivialità.

Tra gli eventi previsti nella due giorni masterclass, cooking class, degustazioni. Con Wine & Me – venerdì e sabato dalle 17.30 alle 20.30 – gli ospiti potranno degustare à la carte una ricca collezione di etichette di vini fermi trentini (97 referenze di 41 aziende) delle numerose cantine del territorio, dalla Val di Cembra alla Vallagarina, passando per la Piana Rotaliana, Valle dei Laghi e dell’Adige. Non mancherà anche la Grappa del Trentino in una versione estiva sotto forma di un intrigante cocktail. Il tutto accompagnato e condito dai prodotti della Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Ad arricchire le degustazioni al tavolo anche Wine&Winemakers, due masterclass con il produttore, che si svolgeranno entrambi i giorni alle 18, per scoprire cosa sta dentro e dietro una bottiglia: la qualità, il lavoro, la storia, la passione. Un momento di approfondimento e di racconto, una chiacchierata con chi il vino lo fa, per chi il vino lo vuole conoscere a fondo senza fermarsi all’etichetta. In abbinamento i formaggi e i salumi del territorio raccontati da chi li produce. Venerdì 4 agosto saranno protagonisti i vini di Villa Corniole, mentre sabato 5 agosto sarà la volta della cantina Mezzacorona.

Per chi vuole scoprire i segreti del vino trentino in cucina Silvia Coletto, cuoca e food blogger, condurrà Wine&Cooking venerdì alle 16.30, una cooking class dove i vini diventano ingredienti e abbinamenti di alcuni proposte food. A completare il tutto una buona musica live per una serata conviviale e allegra in cui brindare in compagnia. Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione dedicata per la realizzazione assistita delle proprie ricette e alla fine della lezione le preparazioni potranno degustate insieme ad un calice di vino trentino.