ZENI (PD) * CENTRO NEMO: « BENE LA SCELTA DI NON INDIETREGGIARE SULLA NUOVA SEDE, ORA MI ASPETTO COERENZA NELLA PROGRAMMAZIONE »

Il consigliere del Partito Democratico Luca Zeni esprime soddisfazione per la scelta della Giunta provinciale di non indietreggiare rispetto all’iniziativa – decisa nella scorsa Legislatura – di aprire presso Villa Rosa una nuova sede del Centro Clinico NeMO per la cura di patologie fortemente invalidanti come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le distrofie muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA).

“È una conferma che va nella direzione giusta – commenta l’ex assessore alla Sanità – ed è un bene che l’attuale Esecutivo abbia deciso di continuare sui nostri passi, convalidando l’apertura presso Villa Rosa del nuovo centro multidisciplinare specializzato in malattie neuromuscolari. Quando il 12 ottobre 2018 in Giunta approvammo la delibera, demmo mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di predisporre una proposta di programma di sperimentazione gestionale. Ora mi aspetto naturalmente coerenza con questa scelta nella programmazione di politica sanitaria provinciale”.