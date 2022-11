QUESTURA TRENTO * MANIFESTAZIONI SPORTIVE: « COMPETIZIONI CICLISTICHE E PODISTICHE, ILLUSTRATI GLI ASPETTI DI “SAFETY“ E “SECURITY“ »

14.18 - lunedì 14 novembre 2022

Mercoledì scorso, presso la sala conferenze del C.O.N.I. di Trento, si è tenuta una conferenza stampa che ha coinvolto tutti i professionisti che ruotano intorno all’organizzazione delle competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade del Trentino.

Il Compartimento della Polizia Stradale per il Trentino Alto-Adige e Belluno di Bolzano ha organizzato un tavolo composto dai tecnici del settore, che hanno messo a disposizione del pubblico presente la loro vasta esperienza e professionalità (polizia stradale e locale, scorte tecniche, organizzatori e direttori di corsa).

Dopo i saluti del Commissario del Governo Gianfranco BERNABEI, del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Francesca MONTEREALI e del Vicario del Questore Luigi DI RUSCIO, sono intervenute Paola MORA, Presidente Provinciale del CONI di Trento, che ha introdotto i lavori, sottolineando l’importanza di momenti formativi a beneficio dello sport e la Presidente del Comitato Provinciale di Trento della Federazione Ciclistica Italiana, Giovannina COLLANEGA, che ha portato a tutti gli intervenuti i saluti della Federazione.

I lavori sono iniziati con la relazione tenuta dal dott. Eugenio AMOROSA, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trieste, che ha illustrato i diversi aspetti normativi che regolamentano le gare ciclistiche.

La parola è quindi passata a Mauro VEGNI, Direttore Ciclismo RCS Sport, che ha spiegato nel dettaglio ai convenuti gli aspetti organizzativi delle gare ciclistiche e i rapporti con gli Enti Territoriali e le Autorità di Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento al Giro d’Italia.

I lavori sono poi proseguiti con un intervento a due voci: il dott. AMOROSA, che ha ricoperto il ruolo di Comandante della Scorta di Polizia Stradale in numerose e importanti gare ciclistiche in tutto il nord Italia e Raffaele BABINI, Direttore di Corsa particolarmente esperto, i quali hanno illustrato i rapporti tra queste due importanti figure nella preparazione e nello svolgimento concreto delle gare ciclistiche.

La mattinata si è conclusa con l’intervento del dott. Franco FABBRI, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trento, che ha spiegato l’Ordinanza del Questore e gli aspetti di safety e di security legati allo svolgimento di gare ciclistiche, illustrando le linee guida per l’organizzazione delle manifestazioni ciclistiche e podistiche in Trentino, predisposte dal Commissariato del Governo unitamente agli altri Enti interessati per le autorizzazioni quali il Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma e la Sezione della Polizia Stradale.

La giornata formativa, che ha riscosso l’interesse e il plauso di tutti gli intervenuti, si è conclusa con l’auspicio che si possano realizzare ulteriori incontri, con la finalità di poter organizzare in modo sempre più proficuo e in totale sicurezza le importanti manifestazioni ciclistiche che si svolgono in provincia.