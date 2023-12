APT GARDA DOLOMITI (TN) * “TOURISM FACTORY“: « “APT 3.0 – PRONTI PER PER SFIDE”, CON L’ASSESSORE FAILONI (11/12 -18.30) »

15.01 - giovedì 7 dicembre 2023

Torna la terza edizione di Garda Tourism Factory. “Apt 3.0: pronti per per sfide” è il tema di quest’anno che ripercorrerà i momenti più importanti degli ultimi tre anni nell’ambito del turismo del Garda Trentino, con un occhio rivolto al futuro.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ripropone anche per quest’anno Garda Tourism Factory, l’evento dedicato al turismo dell’ambito del Garda Trentino. Lunedì 11 dicembre alle ore 18:30 presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda la cittadinanza e gli operatori turistici sono invitati alla terza edizione dell’evento che quest’anno affronterà il tema “Apt 3.0: pronti per le sfide”.

Saranno infatti ripercorse le tappe più importanti degli ultimi tre anni del turismo nel Garda Trentino, con uno sguardo puntato al futuro, alle sue opportunità e all’importanza di coinvolgere ancora di più i lavoratori e i residenti di questa destinazione. All’incontro, oltre ai vertici di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., sarà presente anche l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.