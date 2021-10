CONFCOMMERCIO ALTO GARDA E LEDRO – REMOOVE SRL * MOBILITÀ INNOVATIVE: « AL VIA L’ATTIVITÀ DI MAPPATURA PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE – COMMERCIALI – RISTORATIVE, (DAL 19 AL 22/10) »

Confcommercio Alto Garda e Ledro e Remoove S.r.l. – società di Arco che aiuta aziende, amministrazioni e persone a rendere l’inclusione la chiave del loro successo, incrementando marginalità, qualità dei servizi e consapevolezza – con il sostegno dei comuni di Arco, Riva del Garda e Nago Torbole, di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. e dei consorzi RivainCentro, Assocentro di Arco e Cento di Nago Torbole a partire da martedì 19 fino a venerdì 22 ottobre 2021 svolgeranno un’importante attività di mappatura dell’accessibilità e dell’inclusività delle attività alberghiere, commerciali e ristorative dell’Alto Garda.

L’attività di mappatura verrà effettuata a titolo gratuito e vedrà impegnati gli studenti dell’ENAIP alberghiero di Riva del Garda e dell’UPT di Arco, adeguatamente formati da Remoove e muniti di tesserino di riconoscimento, smartphone e di un’app dedicata, i quali provvederanno alla rilevazione di alcune informazioni presso le strutture.

Durante l’attività di mappatura viene richiesta esclusivamente la possibilità di accedere agli spazi dedicati alla clientela, senza interferire con l’operatività delle aziende.

Remoove progetta esperienze turistiche e di mobilità innovative, creando nuovi percorsi di inclusività, rendendo fruibili in maniera più ampia possibile i servizi presenti sul territorio e da alcuni anni sta portando avanti un progetto di qualificazione in chiave inclusiva del nostro territorio, al fine di rendere ogni esperienza accessibile a tutti, mettendo in rete amministrazioni, categorie economiche e terzo settore con il comune obiettivo di creare nell’Alto Garda la prima destinazione turistica nazionale realmente inclusiva.