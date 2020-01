RAI 1 – “ MERAVIGLIE. “ * TERZA PUNTATA DEL 18 GENNAIO 2020, « ALBERTO ANGELA TRA LE GUGLIE DEL DUOMO DI MILANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Meraviglie. St 2020 – Alberto Angela tra le guglie del Duomo di Milano. In questa terza puntata troveremo Alberto Angela tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Passando da ll’intrico di guglie, pinnacoli e statue al maestoso interno con le splendide vetrate faremo un viaggio che parte dalla fine del 1300 ai giorni nostri con un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. Il viaggio prosegue in Abruzzo, dove è soprattutto la natura a mostrare le sue meraviglie. Alberto Angela viaggia attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta d el Corno Grande. Andremo infine a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici.

