CONSIGLIERI REGIONALI TN-AA / COPPOLA – DELLO SBARBA – FOPPA – STAFFLER – ZANELLA * CARENZA PERSONALE: « QUANTE UNITÀ LAVORATIVE SONO VACANTI? »

CARENZA DI PERSONALE PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE DI VIA GAZZOLETTI A TRENTO.

Mi sono giunte delle lamentele riguardo la carenza di personale presso gli uffici della Regione autonoma Trentino Alto Adige di via Gazzoletti a Trento. Lavorare sotto organico genera un sovraccarico del lavoro e di conseguenza un rallentamento delle pratiche che mettono in seria difficoltà gli utenti. Tale carenza è dovuto certamente all’età media dei dipendenti che è alta, ci sono molti pensionamenti e i posti non vengono coperti.

Da tempo non sono indetti concorsi pubblici e pare che anche le richieste di comando da parte della Regione non trovino rispondenza positiva da parte di amministrazioni esterne. Un problema che deve essere risolto soprattutto per mantenere un’alta efficienza organizzativa dei servizi forniti ai cittadini, ma anche per razionalizzare il lavoro.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige per sapere:

se corrisponde al vero che vi sia da tempo una carenza di personale che lavora presso gli uffici di Via Gazzoletti;

in quali settori risulta più evidente tale carenza;

quante unità lavorative sono vacanti;

quanti sono stati i pensionamenti negli anni 2020-2021-2022 e quanti ne sono previsti nel 2023;

se sono state effettuate domande di trasferimento tramite comando quante hanno avuto riscontro positivo;

se si intende procedere alla copertura dei posti vacanti con l’indizione di concorsi.

*

Consiglieri regionali Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda

Lucia Coppola

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler

Paolo Zanella