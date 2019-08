RAI 1 – ‘ LINEA BLU ‘ * PUNTATA DEL 10 AGOSTO 2019, « USTICA, CONOSCIUTA SIN DALL’ANTICHITà COME “USTA” IN LATINO “TERRA BRUCIATA” » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2019 Ustica – 10/08/2019. Linea Blu ci porta in un’isola ricca di storia, natura e bellezza: Ustica. Conosciuta sin dall’antichità come “Usta”, in latino “terra bruciata”, per via della sua natura vulcanica, Ustica ha conosciuto diversi momenti della sua storia. Più volte, però, ha avuto un ruolo drammaticamente cupo: fu terra di esilio.

Da Erodoto, che la chiamò Osteodes, “Isola delle ossa”, narrando di 6.000 mercenari lasciati morire sull’isola dai Cartaginesi per ammutinamento. Passando per gli anni del fascismo, quando sull’isola furono confinati diversi leader anti regime, fra i quali Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci, arrivato sull’isola tra i primi, il 7 dicembre 1926. Solo nel 1961 ebbe fine il ruolo di confino dell’isola. Una storia difficile che, come si vedrà, negli anni ha lasciato il posto alle bellezze naturali ed al turismo. Si visiterà l’Area Marina Protetta dell’isola, i suoi fondali, con un’immersione suggestiva di Donatella Bianchi, e la sua fauna. Sarà l’occasione per conoscere un’altra storia legata all’isola: quella degli anni del baseball. Strano a dirsi, ma Ustica vanta un passato legato al “diamante”.

