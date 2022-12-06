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CENTRO “VERONESI * INCONTRO CON VICEPRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE, DARIA DE PRETIS: « DIRETTA VIDEO OPINIONE, DALL’AUDITORIUM CASSA RURALE ROVERETO » (6/12 10.30)
CENTRO “VERONESI * INCONTRO CON VICEPRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE, DARIA DE PRETIS: « DIRETTA VIDEO OPINIONE, DALL’AUDITORIUM CASSA RURALE ROVERETO » (6/12 10.30)
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10.35 - martedì 06 dicembre 2022
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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