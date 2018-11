RAI 1 * ‘ CHE FUORI TEMPO CHE FA ‘: ” Lucchetta, Finocchiaro e Giucas Casella tra gli ospiti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maurizio Crozza con la sua consueta copertina aprirà la nuova puntata di Che Fuori Tempo Che Fa di lunedì 12 novembre, alle 23.30, su Rai1. Al tavolo ospiti di Fabio Fazio, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest, ci saranno Andrea Lucchetta ex pallavolista e voce che da quasi 10 anni commenta sulla Rai le partite di pallavolo della Nazionale e dei Campionati Italiani, Angela Finocchiaro impegnata in tournée con lo spettacolo “Ho perso il filo”, Antonio Cornacchione in scena al Teatro Martinitt di Milano con “L’ho fatto per il mio paese”, la conduttrice tv Elenoire Casalegno e il mentalista e showman Giucas Casella.