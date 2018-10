MEDIASET – CANALE 5 * ‘ L’ISOLA DI PIETRO 2 ‘: LA SERIE CON GIANNI MORANDI VEDRÀ L’INGRESSO DI LORELLA CUCCARINI CHE INTERPRETA ISABELLA, UNA DONNA FORTE

Dopo il grande successo della prima puntata, domenica 28 ottobre in prima serata su Canale 5 torna “L’isola di Pietro 2”. La serie con Gianni Morandi, coprodotta da RTI e Lux Vide, vedrà l’ingresso di uno dei volti più amati dal pubblico italiano: Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini interpreta Isabella, una donna forte che ne ha passate tante: ha avuto un matrimonio infelice – il marito Saverio l’ha sempre tradita e lei per anni ha continuato a stargli accanto – e ora cerca premurosamente di prendersi cura del figlio, che chiaramente ha qualcosa che lo tormenta, ma si rifiuta di aprirsi con lei. L’aiuterà soprattutto Pietro, con cui Isabella avrà momenti di profonda vicinanza. Che forse sfocerà in qualcosa di più.

Nel secondo appuntamento, Pietro (Gianni Morandi) si prende cura del piccolo Tobia in coma farmacologico dopo l’overdose di eroina. Diego (Erasmo Genzini) è l’unico a capire Caterina (Alma Noce) in questo momento difficile dopo l’incidente che le ha fatto perdere la vista. I rapporti tra Elena (Chiara Baschetti) ed Alessandro (Michele Rosiello) sono sempre più tesi e la frattura sembra insanabile. Quando il colpevole dell’omicidio di Giulia (Elisabetta Canalis) pare assicurato alla giustizia, Vanessa Silas (Beatrice Vendramin) scompare dopo una festa in spiaggia. Le ricerche della ragazza proseguono senza sosta ed Elena coinvolge Alessandro nelle indagini ma non riesce più a fidarsi di lui…..