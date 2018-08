CARABINIERI TRENTO * DROGA: ARRESTATO IN CENTRO STORICO 21ENNE MOLDAVO RICERCATO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento latitante internazionale. Era ricercato a livello internazionale l’uomo arrestato questa mattina dai militari del Nucleo Radiomobile di Trento.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri il 21 enne I.C. di origini moldave con cittadinanza portoghese, residente in trentino, avrebbe preso parte ad un sodalizio criminale entrato in possesso di grandi quantità di stupefacente con lo scopo di immetterle illegalmente in circolazione in Moldavia.

Pertanto, le autorità di detta nazione disponevano le ricerche in campo internazionale dell’interessato perché oggetto di mandato di cattura emesso dall’ Autorità Giudiziaria di Chisinau (Moldavia) ai fini estradizionali.

Il fermo è avvenuto verso le ore 03:00 odierne, mentre l’arrestato si trovava come passeggero su di una Bmw in transito nel centro storico di Trento, in una località che in questi giorni è stata particolarmente considerata dai servizi del Radiomobile.

Il ricercato al termine delle formalità di rito è stato inviato alla Casa Circondariale di Trento.