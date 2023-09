PAT * PARI OPPORTUNITÀ: « L’ASSEMBLEA DELLE DONNE ELETTE NELL’EUREGIO, A BOLZANO IL 16 SETTEMBRE »

09.12 - giovedì 14 settembre 2023

Il 16 settembre, a Bolzano, l’assemblea delle donne elette nell’Euregio.L’evento è organizzato da Euregio in collaborazione con i Servizi donna di Tirolo, Alto Adige e Trentino. La politica dell’Unione Europea per le pari opportunità ed i possibili scenari per i territori dell’Euregio Tirolo- Alto Adige- Trentino sono il focus dell’edizione di quest’anno dell’assemblea delle donne elette nell’Euregio che si svolgerà sabato 16 settembre, a partire dalle ore 9.30, a Bolzano, nel cortile interno di Palazzo Widmann, in piazza Magnago 1.

L’obiettivo dell’assemblea, che ha per motto “#FortiInsieme #Gemeinsam Stark”, è quello di informare le donne in politica sulle nuove strategie in materia di pari opportunità nei diversi livelli politico-istituzionali (europeo, nazionale e provinciale), oltre ad offrire loro un’occasione di incontro e networking. L’evento è organizzato da Euregio in collaborazione con i Servizi donna di Tirolo, Alto Adige e Trentino