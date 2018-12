BISESTI – lega trentino * problemi fondi europei pat: ” con troppa facilità la responsabilità viene affidata solo alla nuova Giunta fugatti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Bisesti: “problemi su Fondi Europei di responsabilità precedente amministrazione”. “In merito alle notizie diffuse in questi giorni da parte di alcune testate giornalistiche nazionali si precisa che il Presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti ha ereditato, come affermato di recente anche dal Consigliere di maggioranza Claudio Cia, una situazione che si è già stabilizzata in questi ultimi anni. Mi dispiace che con fin troppa facilità la responsabilità venga affidata solo alla nuova Giunta della Provincia Autonoma di Trento”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario Nazionale della Lega Trentino e Consigliere provinciale, Mirko Bisesti.