APT S.MART (TN) * NATALE: « IN VISTA DELLE FESTIVITÀ MOLTI GLI EVENTI E LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA, A PARTIRE DA FINE NOVEMBRE »

11.10 - giovedì 17 novembre 2022

Un Natale tra tradizione e tante belle novità. L’arrivo dell’inverno riporta a Primiero degli appuntamenti ormai entrati a far parte della tradizione come il Mercatino di Natale di Siror, la “Fiera di Natale” nel centro storico di Fiera di Primiero e la mostra a cielo aperto “Di presepe in presepe” a Tonadico. Numerose anche le novità di stagione con gli appuntamenti alla Casa del Cibo di Palazzo Scopoli e il nuovissimo “Villaggio degli intrecci”, un luogo incantato popolato da folletti e gnomi.

La prima neve caduta in questi giorni sulle cime è un segnale inequivocabile: anche nel comprensorio di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi l’inverno si avvicina e con esso la voglia di Natale. Proprio in vista delle festività natalizie la località propone un nutrito calendario di eventi e attività in programma già a partire da fine novembre.

Confermatissimo anche quest’anno il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, che come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt. Tutte le domeniche dal 27 novembre al 18 dicembre, oltre a giovedì 8 e sabato 10 dicembre nel weekend dell’Immacolata, le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie. Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’alberò più originale. Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno inoltre al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Questo il programma completo del Mercatino: https://www.sanmartino.com/IT/mercatini-di-natale/

Anche a Fiera di Primiero lungo la contrada del centro storico nel periodo natalizio saranno presenti le caratteristiche casette di legno allestite dai commercianti, dove trovare tanti spunti originali e scoprire e degustare le prelibatezze del territorio. L’atmosfera sarà resa ancor più magica dalle suggestive luci natalizie e dalle dolci melodie degli zampognari e dei suonatori di cornamuse. Quest’anno inoltre il periodo del Natale avrà per protagonista anche Il Villaggio degli Intrecci, un vero e proprio villaggio popolato dagli gnomi che animerà il parco Clarofonte, a pochi passi da Fiera di Primiero, dal 7 dicembre all’8 gennaio, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera d’incanto legata ai riti, ai racconti e ai profumi dell’inverno. A guidare gli ospiti all’interno del villaggio ci sarà gnomo Guglielmo che racconterà attraverso parole, suoni e suggestioni le case, le abitudini e le particolarità di queste piccole creature della tradizione nordica. Dalla Radura degli gnomi, alla Bottega dell’ingegno, passando per l’Albero dei racconti, la Piazza del Giocabosco, la Locanda ai due torrenti e la Casetta delle erbe e i profumi del bosco, il villaggio proporrà installazioni fisse ed allestimenti temporanei, giochi e laboratori, canzoni e racconti, enigmi e indovinelli, percorsi e tesori, tra abeti decorati, luci, ceppi, ghirlande e gnomi.

Ma non finisce qui. A Tonadico dall’8 dicembre all’8 gennaio torna “Di presepe in presepe”, la mostra diffusa di presepi artigianali realizzati da famiglie, artisti, scuola materna, negozianti del borgo e associazioni locali dislocati in tutto il paese di Tonadico, dal centro storico alla sua campagna, fino a Palazzo Scopoli. Proprio la Casa del Cibo di Palazzo Scopoli sarà la sede di alcuni appuntamenti della Strada dei Formaggi delle Dolomiti in programma a novembre e dicembre. Si parte con il Festival delle Pari Opportunità 2.0 dal 24 al 26 novembre a cui seguirà poi l’appuntamento con Biscotti di Natale Homemade – Junior Edition del 3 dicembre. Si prosegue poi con nel weekend 8-10 dicembre con tre appuntamenti in serie: Trentodoc a Palazzo, In carrozza con gusto e Piccoli ma grandi dolci della tradizione. Il fine settimana successivo sarà invece la volta della Cena con Delitto a Palazzo Scopoli e di Scuola Aperta, open day del centro di formazione professionale Enaip di Primiero. Per maggiori informazioni su questi e su tutti gli altri eventi dell’inverno: sanmartino.com

Foto: Silvano Angelani