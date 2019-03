ARCIDIOCESI DI TRENTO * CICLO “PAROLE IN TEMPO DI MIGRAZIONE” : « SI PARLA DI “SPERANZA“ CON IL TEOLOGO MARCELLO NERI, DOMANI, 26 MARZO, AL VIGILIANUM AD ORE 17.30 »

Nel ciclo “Parole in tempo di migrazione” si parla di “speranza“ con il teologo Marcello Neri. Domani, 26 marzo, al Vigilianum ad ore 17.30.

Dopo la paura, la speranza. Sarà questa la parola chiave al centro del secondo incontro del ciclo “Parole in tempo di migrazione” in programma domani, martedì 26 marzo al Polo Culturale Vigilianum di via Endrici a Trento, alle ore 17.30. L’incontro, dal titolo Speranza. La possibilità di un’Europa globale avrà come relatore il teologo Marcello Neri, professore di Teologia cattolica all’università tedesca di Flensburg (Neri questa sera è ospite alla Cattedra del Confronto con il rabbino Di Segni).

Il ciclo di cinque incontri sul potere comunicativo della parola, promosso da Arcidiocesi (Area Cutura), Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto e Università di Trento (Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive) è stato inaugurato lo scorso 14 marzo nella Biblioteca roveretana dall’avvocata Elisabetta Bezzi intervenuta su “Paura. Rifugiati e minori in un mondo incerto”.

L’intento del ciclo, con appuntamenti in alternanza fra Trento e Rovereto, è quello di focalizzare il potere comunicativo della parola in tempo di migrazione, dando spazio alla testimonianza di ricerche ed esperienze personali, in dialogo aperto e senza pregiudizi con il pubblico.

Gli incontri, a cura di Gianmario Baldi, Leonardo Paris e Lucia Rodler, sono aperti agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori e dell’università, ai docenti e a tutta la cittadinanza. Gli incontri sono validi ai fini dell’aggiornamento dei docenti della Provincia di Trento.

Di seguito i prossimi appuntamenti e le relative parole (dopo paura e speranza):

Sorpresa. I dati della realtà locale

4 aprile 2019, ore 17.00, Rovereto, Biblioteca civica “G. Tartarotti” (Sala multimediale): Vincenzo Passerini (bibliotecario, già presidente del “Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, CNCA”, Trentino Alto Adige)

Disgusto. Reagire alla menzogna

7 maggio 2019, ore 17.30, Trento, Polo Culturale Vigilianum (Aula Magna):

Luca Rigoni (giornalista, Caporedattore degli Esteri a Mediaset e conduttore TGcom24)

Odio. La comunicazione fra rabbia e offesa

13 maggio 2019, ore 17.00, Rovereto, Dipartimento di Psicologia (Palazzo Fedrigotti – Sala Convegni): Giulia Pirozzi (coordinatrice dei progetti “Task Force – Hate speech” e “Osservatori sui Diritti Umani” di Amnesty International Italia).