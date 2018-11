Arcidiocesi di Trento * ‘Betania ‘: ” il nuovo centro di solidarietà Sarà inaugurato a Rovereto, sabato 10 novembre “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sarà inaugurato sabato 10 novembre alle ore 14.30 a Rovereto il nuovo centro di solidarietà “Betania”, ricavato nella struttura appena rinnovata in via Bridi, ultima parte del complesso “Beata Giovanna”, di proprietà della parrocchia di San Marco.

A “Betania” troveranno accoglienza varie realtà: l’associazione “Cantiere Famiglia” (per la zona pastorale della Vallagarina), il negozio Altr’uso della Caritas con l’annesso laboratorio, il Fondo decanale di solidarietà, il Credito solidale, il Centro di Aiuto alla Vita, il Punto di ascolto inter-parrocchiale San Marco e Sacra Famiglia, alloggi della Fondazione Famiglia Materna per persone in difficoltà.

All’inaugurazione parteciperà anche il vescovo Lauro e varie autorità comunali e provinciali.

Per presentare la nuova struttura agli operatori dei media è convocata una conferenza stampa giovedì 8 novembre alle ore 11.00 nella sede di “Betania” (sala riunioni, 2^ piano), a Rovereto in piazza Damiano Chiesa, 8.

Alla conferenza stampa saranno presenti il parroco di San Marco e vicario di zona don Sergio Nicolli e i rappresentanti delle realtà che troveranno ospitalità nella nuova struttura ecclesiale.