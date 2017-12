VALLE DI LEDRO (TN) * BABBI NATALE: AL VIA LA CORSA PIÙ NATALIZIA DEL TRENTINO IL 26 DICEMBRE

Babbo Natale si fermerà in Valle di Ledro fino al giorno di Santo Stefano: martedì 26 dicembre è infatti in programma la gara goliardica Babbi Natale alla Riscossa, che si svolgerà sulla camminata che costeggia il Lago di Ledro, da Mezzolago a Pieve e ritorno. Quattro chilometri complessivi da affrontare rigorosamente di rosso vestiti, con la fluente barba bianca ad incorniciare il volto insieme al cappello d’ordinanza.

Il vestito da Babbo Natale è infatti la discriminante principale per la partecipazione al pomeriggio ledrense, insieme all’indispensabile volontà di divertirsi sia durante la gara sia al termine nell’aperitivo in musica con simpatiche premiazioni.

Per agevolare la partecipazione dei concorrenti gli organizzatori della Pro Loco di Mezzolago hanno pensato a tutto: a richiesta ci saranno a disposizione dei tradizionali vestiti bianco-rossi, al prezzo stracciato di 5 euro.

La manifestazione vede la collaborazione organizzativa tra la Pro Loco di Mezzolago e quella Pro Loco di Pieve incaricata di allestire il rinfresco a metà percorso: negli anni precedenti, sono stati oltre 400 i partecipanti, un lungo biscione rosso da seguire tra risate, lazzi e divertimento a crepapelle.

L’arrivo dei tanti Babbi Natale vogliosi di correre non è l’unico evento natalizio ospitato a Ledro. Il Villaggio del Gigante, a Bezzecca, continuerà ad aprire le proprie porte durante le festività e contestualmente l’offerta di iniziative da parte delle varie associazioni e paesi della Valle di Ledro si apre a ventaglio: sempre il 26 dicembre, alle 21 il Centro Culturale di Locca ospiterà tra le altre cose il Concerto di Natale da parte del Corpo Bandistico Valle di Ledro per concedersi due giorni dopo (giovedì 28 dicembre) un altro appuntamento in musica, quello con il consueto Concerto di Natale inserito nella rassegna pianistica Kawai A Ledro.

E poi via verso la tombola benefica di Tiarno di Sotto del 30 dicembre, passando per il capodanno in Valle di Ledro fino ad arrivare alle “Befane in Volo” che il giorno dell’Epifania planeranno su Lenzumo.

Palestra a cielo aperto, concentrato di storia, tradizione e di cultura, fucina di iniziative: questa è la Val di Ledro in ciascuna stagione dell’anno, in un ambiente incontaminato e certificato dall’Unesco con l’inserimento nel progetto Riserva della Biosfera.