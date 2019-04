TRENTINO ART ACADEMY * ACCORDO CON L’ISTITUTO SACRO CUORE: BISESTI, « PRESERVARE E VALORIZZARE L’ECCELLENZA DELL’OFFERTA FORMATIVA ARTISTICA TRENTINA »

Visita ufficiale da parte dell’Assessore all’istruzione e alla cultura Mirko Bisesti stamane in occasione della presentazione alla stampa dell’accordo di collaborazione tra Trentino Art Academy-Accademia di Belle Arti di Trento e l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Istituto d’istruzione secondaria di secondo grado.

L’accordo, presentato nella magnifica cornice di Palazzo Roccabruna, avrà come finalità quella di puntare a realizzare azioni di miglioramento delle competenze chiave degli studenti in ambito artistico e culturale e punta a realizzare attività formative di ricerca e sperimentazione in sintonia con il mondo del lavoro attuale. Un progetto secondo l’Assessore alla Cultura, all’Università e all’Istruzione Mirko Bisesti, “da preservare”, al fine di produrre “alte e innovative competenze nel campo e nell’applicazione delle arti”. “Preservare l’eccellenza dell’offerta formativa artistica trentina per noi – ha infatti ribadito l’Assessore – è una cosa essenziale, che va valorizzata. Da Assessore alla cultura ringrazio la Direttrice Silvia Zanetti e la Trentino Art Academy – Accademia di Belle Arti per il lavoro che, insieme all’Istituto Sacro Cuore, sta svolgendo da un paio d’anni e per tutto il lavoro che da qui ancora li attende. La Provincia deve supportare e stare vicina a queste istituzioni, anche private, che lavorano per portare in alto l’offerta formativa trentina”.

Un accordo importante dunque, che ha come scopo principale quello della promozione e del potenziamento della continuità verticale, delle iniziative di orientamento post-diploma e professionale. Un potenziamento delle attività che, come ribadito dalla direttrice dell’Accademia Silvia Zanetti e dal Presidente Roberto Bortolotti, “andranno ad arricchire l’offerta formativa trentina, già tra le migliori a livello nazionale e internazionale grazie all’Università di Trento, ai primi posti delle classifiche, e che ora con questo nuovo accordo e al consolidamento di una realtà accademica riconosciuta dalla Provincia e dal ministero dell’istruzione già dal 2017, permetterà a tutti coloro che fossero interessati alle materie legate all’arte, al design e alla moda (vera e propria eccellenza nel nostro Paese) di poter coltivare le proprie passioni in questi campi”.