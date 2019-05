Tonini (pd) * Dimissioni Cristoforetti: « Il silenzio di Spinelli, Fugatti e Segnana induce a pensare che si voglia far finta di niente »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Dimissioni Cristoforetti. Auspicavamo che due giorni interi fossero sufficienti, all’Assessore Spinelli, per acquisire informazioni e spiegazioni circa le gravi e vergognose esternazioni postate sui principali social network dal suo capo di Gabinetto e per prendere quindi una decisione in merito.

Dobbiamo constatare che così non è stato. Anche noi, come il Consigliere di maggioranza Claudio Cia, siamo certi che chi sparge questa immondizia non sia degno di ricoprire funzioni istituzionali di nomina politica.

Per noi esiste dunque una sola decisione possibile: quella di sollevare il signor Cristoforetti dal suo incarico. In qualunque comunità civile, su questa evidenza non si aprirebbe nessuna discussione. Il silenzio dell’Assessore Spinelli e del Presidente Fugatti, per non dire dell’Assessora Segnana, che dovrebbe presidiare la delicata frontiera delle pari opportunità e dunque del rispetto della dignità delle persone, inducono invece a pensare che si voglia far finta di niente. Ci auguriamo sinceramente di essere prontamente smentiti.

*

Giorgio Tonini

Presidente del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino