RAI 1 * “ THE VOICE SENIOR “: 16 FEBBRAIO 2024 « QUARTA STAGIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO A CANTANTI OVER 60 / ORE 21.30 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

18.58 - venerdì 16 febbraio 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Quarta stagione del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach competono per aggiudicarsi le voci migliori e, una volta formate le squadre, selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e soprese, in cui verrà decretato il vincitore.