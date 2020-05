UNIONE COMMERCIO E TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (TN) * LOCKDOWN FASE 2 – #RIAPRIRESICURI: « FACCIAMO RIPARTIRE LA VALLAGARINA »

FACCIAMO RIPARTIRE LA VALLAGARINA – Lunedì 4 maggio 2020 ore 19.00 – hastag #riapriresicuri/

Dopo questi mesi caratterizzati per molti operatori economici dalla totale sospensione dell’attività o, per alcune categorie, da lavoro in condizioni difficili, si sta avvicinando la “fase 2” delle misure di contenimento del coronavirus. Pur in presenza di una situazione sanitaria molto complessa, in queste settimane l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina si è attivata ad ogni livello per vedere riconosciute ed accolte le legittime istanze delle aziende e professionisti che rappresenta, in particolare per ottenere le misure di sostegno economico per assicurarne la sopravvivenza in assenza di entrate e ricavi per diversi mesi, nonchè partecipando attivamente ai tavoli di lavoro per definire le linee guida per la riapertura in totale sicurezza delle attività economiche. Proprio in considerazione di quanto fatto, in vista delle decisioni che verranno assunte a livello statale ma anche provinciale, nei giorni scorsi avevamo promosso la presentazione di un APPELLO AL PRESIDENTE FUGATTI, per chiedere che, in questa fase di ripartenza, faccia valere le prerogative dell’autonomia trentina per consentire alle nostre aziende di ripartire. Nei giorni scorsi in moltissimi imprenditori hanno spedito questo appello e le azioni della Provincia vanno nella direzione auspicata, sempre compatibilmente con il trend del numero di nuovi contagi che deve essere mantenuto sotto controllo.

Per rafforzare la volontà delle nostre imprese di ripartire, in piena sicurezza ed adottando tutti gli accorgimenti e protocolli necessari, proponiamo a tutti (anche a chi ha potuto restare aperto in questi mesi), nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di spostamento, un FLASH MOB, caratterizzato dall’hastag #riapriresicuri, per LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 dalle ore 19.00 alle ore 19.15.

COME SI SVOLGERA’?

LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 alle ore 19.00 tutti gli impreditori e professionisti, chi davanti al proprio negozio (se giustificato ad andarci, anche quelli aperti ovviamente), chi dall’ufficio, chi dal proprio pubblico esercizio (quelli aperti per l’asporto o per le consegne a domicilio), ma anche da casa, ad indossare mascherine e guanti, eventuali indumenti da lavoro e farsi fotografare, realizzare brevi video e registrare videomessaggi con dei cartelli, realizzati con materiali e colori a libera scelta di ciascuno, riprendendo in modo spontaneo alcuni messaggi semplici e chiari.

Utilizzando l’hastag #riapriresicuri, l’invito è di far circolare video e foto sui social e postarli sul nostro profilo Facebook “Confcommercio Rovereto e Vallagarina” o inviarli via whatsapp al nostro cell. 328.9711713

Foto: archivio Opinione