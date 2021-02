GRUPPO LUNELLI – TRENTO * CORTINA D’AMPEZZO – CAMPIONATI DEL MONDO SCI ALPINO: « LO SPUMANTE FERRARI È IL BRINDISI UFFICIALE DI “CASA ITALIA COLLECTION FISI CORTINA 2021” »

Ferrari è il brindisi ufficiale di “Casa Italia Collection Fisi Cortina 2021”. Si conferma la collaborazione tra la Fisi e le Cantine Ferrari, in vista dei Campionati del Mondo di sci alpino Cortina d’Ampezzo.

Ferrari sarà il brindisi ufficiale di “Casa Italia Collection Fisi Cortina 2021” durante i Campionati del Mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021.

Quattordici giorni di grande sci con i più forti campioni mondiali, durante i quali Casa Italia sarà il luogo di incontro e celebrazione per gli atleti italiani, gli addetti ai lavori, le autorità e i più importanti media nazionali.

Un format innovativo, che unisce lo sport a ciò che di meglio il nostro Paese ha da offrire, dall’arte al design, dall’enogastronomia alla musica. Anche nei grandi appuntamenti sportivi, Ferrari si conferma il brindisi italiano per eccellenza, già bollicina ufficiale di Casa Italia in molti altri grandi eventi, dalle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010 alle ultime di PyeongChang 2018, passando per Rio 2016.

Come in tutte queste occasioni, anche a Cortina gli atleti italiani brinderanno alle loro vittorie con i Ferrari Trentodoc, rivivendo i momenti più emozionanti delle loro competizioni.

Le bollicine Ferrari, inoltre, saranno offerte agli ospiti che ogni giorno animeranno Casa Italia, che si propone come “media hub”, luogo di incontro e set per iniziative virtuali dedicate agli appassionati di sci.

La parte enogastronomica, seppur con le dovute limitazioni, rappresenterà come sempre un elemento fondamentale dell’esperienza di Casa Italia e per l’occasione due grandi chef cortinesi, Graziano Prest del Ristorante Tivoli e Fabio Pompanin del Ristorante al Camin, hanno studiato un packed lunch per gli ospiti a cui sarà abbinata anche una bottiglia in piccolo formato di Ferrari Maximum Blanc de Blancs.

Sarà proprio il Maximum Blanc de Blancs a rappresentare Ferrari in questa iniziativa. La nuova etichetta Trentodoc, infatti, esprime al meglio i valori di italianità ed eccellenza della Casa, nonché l’invito a vivere intensamente le emozioni di ogni momento e a puntare sempre al massimo: tutte caratteristiche ideali per accompagnare questa bellissima avventura e brindare con gli atleti italiani #ToTheMaximum.